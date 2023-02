Aos 85 anos, Raul Gil é internado e passa por procedimento no esôfago

O apresentador teve que fazer uma endoscopia, mas estima-se que ganhe alta hospitalar ainda hoje.

Amores, nesta quarta-feira (01), um dos mais experientes e amados apresentadores da televisão brasileira, que tem passagens pela Record, Globo, TV Tupi, Rede Manchete, Band e SBT, onde está contratado atualmente, Raul Gil, deu entrada no Hospital Albert Einstein, localizado na zona sul de São Paulo.

Acompanhado de seu filho Raul Gil Filho, o apresentador foi conduzido ao hospital para realizar um procedimento médico no esôfago.

Segundo a colunista Juliana Barbosa, o SBT confirmou a internação do apresentador e notificou que o mesmo deve ter alta ainda nesta quinta-feira (02).

“O SBT afirma que o apresentador deu entrada no hospital para fazer uma endoscopia e deixará a unidade hospitalar nessa quinta-feira”, notificou a emissora.

Já segundo o colunista Gabriel Vaquer, o procedimento que foi realizado no veterano chama-se endoscopia. Ele serve para analisar a mucosa do esôfago, estômago e duodeno (primeira parte do intestino delgado) e foi realizado pelo médico Sérgio Felizola.