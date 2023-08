Ao vivo, Antônia Fontenelle é desmentida pela própria TV Jovem Pan

A bolsonarista tentou defender Bolsonaro, disseminando falsas notícias a respeito do ex e atual presidente da República, Lula.

Gente, essa vergonha foi no crédito ou no débito? Na manhã desta segunda-feira (14) a apresentadora Antonia Fontenelle, assim como a grande maioria dos bolsonaristas, tentou defender o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apontando supostos crimes do seu maior rival político, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Cadê os contêineres e contêineres de presentes que o Lula ganhou dos chefes de Estado do mundo afora? Ele prestou conta? Ele disse onde estão esses presentes, o que foi feito com esses presentes?”, questionou a apresentadora, tentando, de alguma forma, defender o ex-presidente Jair Bolsonaro do escândalo das jóias sauditas, que foram vendidas de forma ilegal.

Porém, durante a sua fala, Fontenelle foi cortada pelo apresentador Paulo Mathias, que esclareceu a verdade sobre a narrativa que a apresentadora estava tentando criar.

“As pessoas às vezes não entendem que a gente tem que abordar o fato. E o fato, por muitas vezes, incomoda narrativas políticas”, afirmou o apresentador, que logo em seguida desmentiu Fontenelle, afirmando que o ex e atual presidente do Brasil, não só defendeu todas a maior parte dos itens que estavam em seu acervo pessoal, como também pagou por todas aquela que estavam desaparecidos.

“Você citou a questão do presidente Lula e eu sou obrigado, por uma questão de ética jornalística, de me ater aos fatos. O Lula devolveu 559 presentes que foram incorporados ao acervo pessoal dele e pagou por itens que foram desaparecidos”, desmentiu Paulo Mathias.

MEU DEUS O QUE ESTÁ ACONTECENDO COM A JOVEM PAN



