Ao surgir armada com fuzil, Jojo Todynho causa na web: “Vou dar trabalho”

Jordana minha amiga, que tiro foi esse? E não estou falando no sentido figurado da coisa, tá amores? Parece que neste sábado (09), a cantora Jojo Todynho causou horrrores nas redes sociais depois de publicar uma foto em que aparece segurando um fuzil. Ela começou a frequentar as aulas de um centro de treinamento de tiro, até aí ok, e ela fez questão de divulgar tal novidade com seus seguidores.

A estudante de Direito disse que esse curso vai ajudar com o seu grande sonho de se tornar delegada. Mas infelizmente, essa publicação da artista ostentando uma arma não pegou nada bem e gerou críticas

“Dia de curso, essa futura delegada vai dar trabalho na pista”, escreveu ela na legenda da publicação. Em outro registro, dessa vez publicado pelo perfil da instituição, a nova aluna foi homenageada: “A Black Force Brasil recebeu a visita dessa amiga casca-grossa e alto astral”.

Esse polêmico registro de Jojo foi publicado dias depois de surgirem rumores de que a cantora havia recebido um convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para dar início à carreira política – a informação, vale reforçar, foi negada por ela.

Só isso foi o suficiente para que alguns internautas apontassem o apoio da funkeira ao político, já que ele buscou legalizar o porte de armas durante seu governo.

“Eu estou passada que a Jojo Todynho está se tornando uma verdadeira bolsominion”, disparou uma internauta.

“Ela está começando a parar de fingir que não é [bolsonarista]”, comentou outro.

Já um terceiro saiu em defesa: “Não sabia que fazer curso ou treinamento militar significava ser de [algum] lado político”.