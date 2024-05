Ao ser interrompida em entrevista, Nany People se irrita e xinga a produção: “Espera, p*rr*” 

Genteeee, acabei de saber por uma amiga que acabou de chegar aqui em casa que a Nany People protagonizou um senhor barraco nessa última quarta-feira (22). Tudo isso durante a pré-estreia de De Repente, Miss, filme em que a artista está no elenco. Durante uma entrevista, ela acabou perdendo a paciência com a produção do evento e bateu boca com eles em frente às câmeras.

Ela estava conversando com o jornalista Paulo Gonçalves, da RTN TV quando uma pessoa dos bastidores pediu para que ela encerrasse a entrevista para se reunir com o elenco do longa para uma foto. Ela tão indignada com isso que resolveu dar aquele puxão de orelha no funcionário.

“Eu estou numa entrevista, meu amor. Você escolhe o que você quer da vida, c*r*lh*. Não se faz isso. Se eu estou dando entrevista, como é que você interrompe a entrevista? Como é que faz isso? Chamou, espera, p*rrr*! Que isso?“, disparou ela.

Revoltada com a situação, a artista ainda mandou um conselho para os telespectadores: “É isso: as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa. Se não, a gente vira fantoche. Aí sabe o você faz? Não fala mais com ninguém“.

Depois disso, a atriz retornou ao repórter e tentou dar continuidade à entrevista: “Tem mais alguma coisa para você perguntar? Você me desculpa“. O profissional encerrou a entrevista, ela se virou à pessoa da produção e retomou a bronca: “Você foi super deselegante!“.