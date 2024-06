Ao falar sobre sua vida amorosa, Bia do BBB24 confessa que está sem beijar há um ano 

Amores, estou aqui com as minhas amigas assistindo a entrevista da Beatriz Reis no podcast Poddelas desta quinta-feira (27).

Conhecida como a Bia do Brás, a ex-BBB comentou sobre sua vida amorosa que não é lá muito agitada, que sempre despertou a curiosidade do público desde a participação dela no “Big Brother Brasil“.

Ela confessou que está há mais de um ano sem beijar na boca e disse ainda que é ótima em dar uma de cupido para os outros, mas, não consegue arrumar sua própria vida amorosa. “Eu só arrumo cupido para os outros, mas para mim não. Isabelle e Matteus vou ser madrinha. Ninguém no BBB fez meu tipo. Não tenho um tipo certo, os que eu fiquei eu tenho que olhar, ter um coração bom, mas eu sou mais fria. Eu posso achar o cara lindo, mas eu falo dentro de mim. Quando é relacionamento fico tímida. Tenho que dar uma balançada“, contou a ex-sister.

“Os que eu fiquei são baixinhos, ou do meu tamanho, e louro. Para mim o homem que mexer comigo eu fico querendo ficar e conhecer mais. Nunca namorei, sou virgem. Depois do BBB nunca beijei. Tem um ano que não beijo na boca. Não consigo beijar por beijar. Não que vou beijar e casar. Mas preciso sentir alguma coisa. Não gosto de beijar em público“, afirmou Beatriz.