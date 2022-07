Anvisa mantém a proibição de cigarros eletrônicos, vapes

Comercialização, importação e propaganda dos dispositivos eletrônicos seguem proibidas desde 2009

Minha gente, primeiro que eu nem sabia que vape era proibido pela Anvisa (imagina se não fosse), porque aqui no Leblon vejo vários comerciantes vendendo isso igual água. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu manter a proibição que existe desde 2009 diante dos cigarros eletrônicos.

A proibição cerca a comercialização, importação e propagandas dos dispositivos eletrônicos. A proibição foi mantida por unanimidade entre os diretores do órgão regulador.

Vale lembrar que diversos cantores e artistas já tiveram problemas com os ‘vapes’. Doja Cat é uma das artistas mundialmente conhecidas que teve que passar por uma cirurgia por causa do vício. Enquanto no Brasil tivemos Solange Almeida que se viu viciada nos dispositivos.

Ainda há um estudo na área que não consegue comprovar qualquer benefício trazido pelo uso do cigarro eletrônico no tratamento do tabagismo.