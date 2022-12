Antony é flagrado com Dj Gabi com quem traiu sua ex-esposa

Jogador que brilhou no último jogo da Seleção Brasileira foi clicado dando um passeio no shopping com a Dj Gabi Cavallin

Vamo dale, pra nao tomale, não é mesmo? Antony, ponta-direita no time da Seleção Brasileira foi visto com a Dj Gabi Cavallin que já é figurinha repetida nos sites de fofocas, afinal ele traiu a sua ex-esposa, Rosilenny Batista, com a própria. Os dois foram vistos em um shopping em Presidente Prudente, São Paulo. De acordo com o jornal Extra, ele teria corrido para os braços da amante após a sua chegada do Qatar, onde o Brasil levou a pior na partida contra a Croácia. E se você pensa que ele se esconde, se enganou! Porque Antony tirou foto com os fãs, mas a Dj não deu as caras. Vale resslatar que Gabi chegou a engravidar, mas sofreu um aborto espontâneo.