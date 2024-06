Antonio Bandera confirma sua presença na “Dança dos Famosos”

Ai que tudoooooo! Amores, vocês não vão acreditar, o ator espanhol Antonio Banderas disse que irá participar do “Domingão com Huck”, no final da “Dança dos Famosos”, que irá acontecer no dia 7 de julho.

Em um dos programas, que já foram ao ar, Luciano Huck convidou Fátima Bernardes para a grande final do reality e ela confirmou a sua presença no programa. Diante disso, o apresentador do “Domingão” contou que queria ver ela dançando tango com o ator espanhol no palco, pedido esse que foi aceito pela convidada.

“Eu quem me vira agora para conseguir o Antonio Banderas”, disse o apresentador.

Mesmo brincando, já está tudo certo para a participação do astro espanhol no programa, porém, ainda não está decidido se de fato ele se apresentará.

Vale lembrar que, apenas quatro participantes continuam na disputa, sendo eles: Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Barbara Reis. Samuel de Assis perdeu a competição no último domingo (23/06).

Além desses participantes, esta temporada teve: Lexa, Micael Borges, MC Daniel, Mateus Fernandes, Gabriela Prioli, Juliano Floss, Klara Castanho, Enrique Díaz, Bárbara Coelho, Henri Castelli e Talitha Morete.