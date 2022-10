Antônia Fontenelle não conseguiu ser eleita Deputada Federal do Rio

Atriz levou mais de 30 mil todos e ficou na lista de suplentes

Depois de todo o escarcéu que virou a vida de Antônia Fontenelle com polêmicas que deixam as minhas fofoqueiras de boca aberta, não seria difícil citar o nome dela e relembrar de muitas fofocas que rolaram solta. Acontece que nas eleições a loira concorria ao cargo de deputada federal do Rio de Janeiro e não conseguiu se eleger.

A influenciadora ficou na lista de suplentes com mais de 30 mil votos. Vale lembrar que a loira decidiu apoiar o lado conservador da disputa acirrada que embalou esse final de semana no Brasil.

Antônia prometia lutar pela educação, pela inclusão dos surdos e se posicionar como uma voz ativa na cultura do Brasil. Ela ainda disse que prometeu aos eleitores continuar falando tudo “na lata”, como gostar de usar o termo.