Antônia Fontenelle oferece ajuda a Klara Castanho: “Não é lacração, me deixe chegar até quem fez isso com você”

Apresentadora postou vídeo em apoio a atriz que abortou criança fruto de um estupro

Antônia Fontenelle usou suas redes sociais para oferecer apoio à Klara Castanho. Depois de todo o bafafá que virou o final de semana diante ao assunto de que a morena teria abortado uma criança e mandado para a adoção, a atriz contou que o “filho” é fruto de um estupro. A apresentadora prestou apoio e disse que fará o possível e o impossível para colocar quem fez isso na cadeia.

“Nossas crianças estão à deriva se vocês soubessem o que eu recebo por dia de violência contra a mulher e contra a criança, é uma coisa que tira o ânimo de qualquer pessoa. Então Klara, eu também quero te oferecer ajuda”, disse a loira.

E não parou por aí, a apresentadora ainda pediu para deixá-la cuidar disso. “Isso aqui não é papo de internet, não é lacração, muito menos ser aceita, isso é o meu trabalho, eu quero me colocar a sua disposição para fazer o possível e o impossível para colocar quem fez isso com você na cadeia, me deixe te ajudar. Me deixe chegar até quem fez isso com você, isso faz parte do meu trabalho, não é política, sou eu”, contou.