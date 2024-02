Antônia Fontenelle é acolhida por apoiadores da direita Norte Americana

A apresentadora compareceu ao lançamento do livro do porta-voz de Donald Trump, Nick Adams.

Amores, recentemente, a maravilhosíssima jornalista e apresentadora Antônia Fontenelle surpreendeu a todos os seus seguidores, ao contar que passará uma temporada em Las Vegas – Estados Unidos. Porém, o que não surpreendeu os fãs, foi saber que a gata foi super bem acolhida por apoiadores da direita Norte Americana.

Ontem mesmo (06), Fontenelle foi vista com um grupo seleto de convidados do empresário e ex-presidente Donald Trump, no lançamento do livro do porta-voz do político, Nick Adams.

O encontro foi registrado em alguns clicks, que mostram Antônia bem à vontade e descontraída ao lado de Nick e de Mrs Brasil World.