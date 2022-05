Fontenelle responde “não” para proposta de ser vice de Cláudio Castro

Governador do Rio via uma oportunidade e tanto de ter Antônia como uma vice já que as pesquisas apontaram uma alta rejeição pelo público feminino

Rodou, rodou e caiu na política, afinal é colocando a boca no trombone que se consegue conquistar o amor do povo. Antônia Fontenelle foi sondada como uma das apostas mais fortes para a candidatura de Cláudio Castro no Rio. Por essas vocês esperavam?

As pesquisas eleitorais apontam uma alta rejeição do partidário pelo público femino, sendo mais que favorável ter Antônia ao seu lado como sua vice. A apresentadora já se posicionou diante do fato. “Por um motivo muito simples, eu disse não. Me falta conhecimento político suficiente pra ser vice governadora do RJ. Pretendo fazer uma faculdade em Brasília a partir do próximo ano, caso eu seja aprovada por vocês obviamente”, escreveu em post.

Todos nós sabemos que o ideal da loira é de se candidatar como deputada federal, chegando a se filiar ao Partido dos Republicanos, partido que apoia a recondução de Castro ao Palácio Guanabara.

O principal chamariz para ter Antônia ao seu lado, além de pura estratégia, é que a loira é defensora da tradicional família brasileira e carrega essa postura diante de uma argumentação forte. A gata segue convicta de se tornar candidata a deputada federal.