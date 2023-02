Antiga ‘Terra Vermelha’ será ‘Terra e Paixão’ na Globo

Nova novela de Walcyr Carrasco que tomará o lugar de ‘Travessia’ finalmente foi batizada

Depois que a Globo foi impedida de usar o nome de ‘Terra Vermelha’ na novela que tomará o lugar de ‘Travessia’, finalmente temos o nome da nova trama que vai tomar conta dos corações das novelas de plantão. ‘Terra e Paixão’ chegará arrebatando os corações dos fãs das novelas da Globo.

De acordo com o Notícias da TV, a trama irá substituir Travessia a partir de maio e a treta com o nome foi de encontro com o nome do livro do autor paranaense Domingos Pellegrini, não havendo acordo entre as partes para comprar a marca.

Vale ressaltar que eu já falei para vocês a enrolação que estava diante do nome da trama, agora parece que foi oficializado, finalmente. Menos burocracia e mais drama!