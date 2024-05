Antes de sair do SBT, Eliana vai retornar para apresentar o Teleton 2024 

Meus amores, mesmo que a Eliana não tenha se despedido oficialmente do SBT –ela fica no ar até junho –, mas já bateu o martelo sobre uma rápida volta à emissora de Silvio Santos. Tudo isso porque a apresentadora vai retornar aos estúdios do Complexo Anhanguera nos dias 8 e 9 de novembro, para participar de mais uma edição do Teleton –as datas foram oficializadas nesta quarta-feira (15).

A participação de Eliana na transmissão beneficente havia sido confirmada desde que o SBT anunciou o fim da parceria com a apresentadora, em 1º de abril. Na ocasião, a emissora informou que a decisão tinha sido tomada “de forma mútua e amigável” e que a loira estaria na edição 2024 do Teleton.

Além de participar do Teleton por ser contratada do SBT, Eliana fazia questão de se envolver no evento porque era madrinha da campanha beneficente, cargo que ela assumiu em 2013, depois da morte de Hebe Camargo (1929-2012), uma das criadoras do projeto e que ocupava o posto desde então. Na edição desse ano, a apresentadora estará acompanhada do sertanejo Daniel (padrinho), de Maisa Silva e Celso Portiolli (padrinhos digitais) e de Virginia Fonseca (embaixadora da campanha).