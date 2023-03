Antes de Maira Cardi, Thiago Nigro deu mansão para ex-namorada que não assinou o contrato

O Primo Rico deu o contrato como presente de aniversário para Camila Ferreira assinar e ela não o fez

Tá pensando que é mole? Nada disso, porque esse mundo não gira, ele capota e eu posso te provar. Thiago Nigro, novo namorado de Maira Cardi, era namorado de Camila Ferreira e deu o contrato de uma mansão, que eles moravam em Alphaville, avaliada em 15 milhões de reais. Acontece que a musa não assinou o contrato e Thiago só descobriu tempos depois.

“Ele chegou com uma chavinha e o contrato e disse: é sua, está em seu nome. Antes estava só no nome dele”, contou ela numa entrevista.

Nigro ficou sabendo de surpresa que ela não havia assinado o contrato e ela ainda disse confiar muito no marido. “Confio plenamente no Thi e ele plenamente em mim. Então não vejo necessidade de fazer isso. Se um dia não estivéssemos mais juntos, jamais entraria numa briga por causa de dinheiro. Não me vejo fazendo isso”, observou.

Espero que minhas fofoqueiras de plantão tenham entendido o recado. Ok? Aloca!