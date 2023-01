Anne Hathaway fala sobre sequência do ‘Diário da Princesa’: “Requer paciência”

Em entrevista à revista People, a atriz abriu o jogo sobre as produções de uma continuação do longa de sucesso

O ano de 2023 parece promissor para minhas manas que adoram um filminho e uma produção cinematográfica. Anne Hathaway revelou, em entrevista para a revista People, que a continuação do ‘Diário da Princesa’ requer paciência, mas não negou que uma possível produção esteja a caminho.

“É um processo que requer paciência e, portanto, todos devem se considerar parte do negócio do cinema agora, porque esse é o tempo que realmente leva para fazer as coisas”, disse Anne.

Se por uma parte todos estão felizes, por outro estamos tristes também, afinal, Julie Andrews, revelou ao Access Hollywood que não retornará para o longa. “Já faz quantos anos desde então? E eu sou muito mais velha, e Anne, a princesa, ou rainha, é muito mais velha”, disse.