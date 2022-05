“Meus 10 anos de teatro se encontram de luto. Amanhã vou acordar e virar médica”, dispara Anna Rita sobre Jade Picon em nova novela da Globo

Atriz usou os stories para desabafar sobre ex-BBB ganhar papel em ‘Travessia’, nova trama da Globo

Eita, minha gente, eu avisei que o bicho ia pegar com a notícia de que Jade Picon vai atuar com um papel de respeito em ‘Travessia’, nova novela da Globo. A classe de atores desaprova a contratação, mas quem colocou a boca no trombone foi Anna Rita Cerqueira. A atriz usou seus stories para desaprovar Jade na TV e seu desejo de ir para o teatro.

Anna sobre Jade em teatro (Foto: Reprodução) Papel de trouxa? Debocha atriz nos stories (Foto: Reprodução)

Anna não teve papas na língua (do jeito que a gente gosta) e em dois stories ela mostrou que não está nada satisfeita em ter jogado seus 10 anos de estudo na área teatral “fora”. “Meus 10 anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia”, escreveu.

“Se aventurar no teatro kkk na minha época isso significa anos de estudo e panfletar pra encher o teatro e receber por fim de semana as vezes o que não pagava nem a ida e volta pro teatro”, polemiza a fala de Jade em relação a atuação no teatro.

Não é de hoje que um grupo de atores ficam possessos com a contratação na emissora de influencers sem DRT para os principais papéis nas tramas. A Globo ainda se posicionou sobre, colocando Jade em um papel de evidência devido ao retorno que ela dá para a emissora, mas não um personagem protagonista, para não gerar muito kikiki.

“Sem comentários. Amanhã vou acordar e virar médica, ou quem sabe advogada… Bora que estudar não tá com nada”, disse Anna. Enquanto Jade vive os privilégios que tem, a gente batalha 3x mais para não ter 1% do reconhecimento que a paulista tem. Afe! Sou team Anna.