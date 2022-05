Cadê a humildade? Anitta ignora socorro em set de gravação

Figurante torce o pé, cai e bate a cabeça e Anitta pede que tirem ela do set

Ei gente, segura essa bomba. Os bastidores de uma produtora em Cotia, São Paulo ficaram indignados com o tratamento de Anitta após um acidente no set de gravações da nova campanha da Claro. De acordo com o site, Notícias da TV, de Daniel Castro, uma figurante torceu o pé, caiu e bateu a cabeça durante a gravação. Pensa que tudo parou por aí? A popstar mandou tirarem logo ela dali e continuarem os trabalhos.

“A mulher escorregou, bateu a cabeça, torceu o pé, ficou no chão, gemendo de dor, e a produção foi obrigada a tirá-la correndo que nem um móvel quebrado, algo para ser descartado”, disse um homem, que preferiu não se identificar.

Cadê as sandálias da humildade dona Larissa? Tiago Leifert e Paulo Vieira, que também participavam da gravação, ajudaram a menina a levantar e encaminharam ela para o socorro. Enquanto isso, a poderosa zombava do tombo da profissional.

A assessoria da cantora foi procurada pelo site, mas eles não se pronunciaram sobre a versão de Anitta na história, apenas disseram que a história “não procede”. Vale lembrar que a poderosa veio de um voo dos EUA para a gravação do trabalho e alega não ter dormido, por isso a pressa para que as gravações acontecem rapidamente.

A profissional foi encaminhada para o hospital e foi constatada uma lesão no tornozelo, motivo que teve que imobilizar sua perna e prescrever fisioterapia. Ei, dona Anitta, o que está acontecendo?