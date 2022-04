Versions of Me: Anitta traz time de peso para seu novo álbum

Mc Catra, Papatinho, Kevin o Chris e YG estarão juntos na faixa ‘Que Rabão’

A ansiedade só cresce em torno do novo álbum do cristal brasileiro, Anitta. A musa carioca revelou que nomes de peso estarão na faixa 13 do álbum. A música ‘Que Rabão’ conta com a participação de Mc Catra, Papatinho, Kevin o Chris e YG.

Vale lembrar que o cantor Mc Catra faleceu em 2018 e Anitta sentiu muito sua perda, pois ele sim representava o funk em sua essência para a musa. A cantora fez uma homenagem em seu Instagram falando mais sobre a faixa e as gravações que o moreno deixou com Papatinho.

“Há alguns anos, o rei do funk @mrcatrareal faleceu deixando todos nós que trabalhamos com funk nos sentindo órfãos, como se tivéssemos perdido parte da história do nosso ritmo que passou por tantos preconceitos por tantos anos. Eu gostaria que você estivesse vendo o que está acontecendo agora, Catra. Eu acredito que você está em algum lugar observando todos nós”, escreveu a patroa na tradução para o português.

Anitta traz Mc Catra para seu novo álbum (Foto: Reprodução)

A poderosa ainda explicou que toda a sua porcentagem de lucros com essa música será doada à família de Catra. “Decidi que esta será a única música em português do álbum. E agora vocês sabem o porquê”, escreveu a cantora.

Dia 12 de abril essa preciosidade chega e eu poderei curtir meu Leblon ao som da patroa. Ansiosa.