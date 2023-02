Anitta usou mais de R$1,5 milhão em joias no Grammy

Cantor passou pelo tapete vermelho da premiação com joias Tiffany & Co

Um dos nomes mais comentados pela sua presença na cerimônia do Grammy deste ano, sem dúvidas, foi Anitta. O que chamou a atenção também, foi a joias que a artista desfilou em seu pescoço arrematando o look Versace de 2003. Trata-se de diversas joias de platina e diamantes da Tiffany & Co, avaliadas em R$455 mil.

Os brincos de argola e o bracelete que a cantora usou também eram todos cravejados de diamantes e seu valor chegava a custar R$312 mil e R$428 mil, respectivamente.

Ah, não menos importante ela ainda usou dois anéis avaliados em R$167 mil, cada. Quem pode, pode, quem não pode, se sacode!