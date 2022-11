Anitta usa vestido em homenagem a Xuxa e a loira agradece: “O mundo é seu”

Cantora usou o vestido inspirado no modelo icônico de pavão usado pela apresentadora no passado

Gente, o que foi o furacão Larissa no Grammy Latino? Cheguei a chorar com a homenagem da musa a Xuxa. A internet foi à loucura ontem (17) com Anitta imitando o look de Xuxa Meneghel, na década de 90, no último Xou da Xuxa de 1992. O vestido de pavão ficou marcado na nossa memória e as aplicações em pedrarias não passaram despercebidas da imprensa do exterior. Claro que os haters não deixaram de atacá-la, mas a rainha dos baixinhos agradeceu a homenagem e disse que é fã da funkeira.

“Tem gestos que valem mais que homenagem, tem homenagem que valem mil gestos. Nem sei se podia postar essa foto, mas ela diz tudo. Tem carinho, respeito, admiração e ternura. Receber uma homenagem dessa pessoinha que vai conquistar o mundo e um pouco mais, e morra os invejosos, é simplesmente um abraço daqueles que demora minutos. Que você pode sentir o coração de quem te abraça e sim, hoje eu fui abraçada por você minha menina de ouro. Obrigada, Anitta! O mundo é seu e eu sou sua fã. Mais uma de tantas”, escreveu Xuxa.

Mesmo que seus looks tenham causado o maior bafafá, porque o vestido de pavão foi apenas um dos vestidos da noite, Anitta não levou a melhor e saiu da premiação sem a estatueta famosa do Grammy.