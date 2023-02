Anitta usa disfarce para curtir carnaval de rua

Vídeo viralizou nas redes sociais da diva pop comendo milho na rua, gente como a gente

Olha ela! Pensam que a fama de Anitta subiu à cabeça? Jamé! A musa aproveitou o carnaval de rua como todos no melhor estilo. A musa usou um disfarce para curtir a folia sem perturbação dos fãs. Abadá, máscara e boné fizeram parte do seu look de disfarce.

Anitta que se disfarçou para curtir o carnaval de rua em Salvador 🆘 pic.twitter.com/z9YK1hUYVz — PopOnze (@PopOnze) February 18, 2023

No vídeo ela ainda aparece comendo uma espiga de milho, na palha mesmo. Afe! Essa sabe aproveitar os momentos bons.

Vale ressaltar que ontem (17), ela se apresentou em Salvador e deu o que falar por flagrar e denunciar um furto que aconteceu na multidão. Amo!