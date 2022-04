Anitta é acusada de promover “turismo sexual” no Brasil

Cantora fez declaração polêmica para a revista Nylon que será distribuída no Coachella, onde a artista também se apresenta

Em sua mais recente entrevista para a revista norte-americana Nylon, Anitta declarou que “brasileiros só querem se divertir e transar”. A declaração da cantora chamou atenção para a causa do turismo sexual no Brasil e ela se defendeu no Twitter após as diversas críticas.

Diversos internautas atacaram a cantora e disseram que ela reforçava um estereótipo que já é comum fora do país, evidenciando ainda mais a questão mais séria do turismo sexual. Anitta se revoltou e rebateu dizendo que suas falas foram tiradas do contexto.

“Nos Estados Unidos, todos querem ser descolados. No Brasil, todos querem se divertir e transar e eu quero trazer essa energia para cá”, disse a cantora para revista.

A carioca ficou revoltada e soltou o verbo no twitter. “Sabe quando que iam fazer sensacionalismo comigo? Na pqp”, escreveu. Alguns dos comentários da cantora foram apagados logo em seguida da sua conta oficial.

Meu Deus. Tira o ódio de dentro de mim pq a vontade é de mataaaaaarrrrrrrr — Anitta (@Anitta) April 4, 2022

Nas suas redes sociais, Anitta falou sobre a polêmica manchete usada na capa da NYLON Magazine: "Esse tipo de polêmica eu não usaria jamais (…) Isso é um desrespeito com MUITA gente!” pic.twitter.com/An1JF3yYI8 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE April 4, 2022

Anitta estará na capa da revista e essa foi uma escolha de Emma Rosenblum, diretora de conteúdo de lifestyle da Bustle Digital Group’s, empresa parceira da Nylon. “Anitta já é uma grande estrela pop, mas não é tão conhecida nos EUA quanto no Brasil. Mas ela está prestes a aparecer aqui, então, achamos que tê-la na capa da Nylon para o Coachella encaixaria perfeitamente”, declarou.