Anitta conquista o primeiro top 10 na Billboard

Cantora chegou no Global 200 com o hit ‘Envolver’

A patroa é a primeira brasileira a conquistar o pódio da Billboard, segura que essa é estouro. Anitta chegou no top 10 de uma das medições mais disputadas pelos artistas, a Billboard Global 200. E o melhor de tudo é que a gata conseguiu fazer isso sozinha.

Anitta conquista top 10 na Billboard com ‘Envolver’ (Foto: Reprodução)

Digo isso, porque nem a gravadora da cantora acreditava que ‘Envolver’ seria um hit da proporção que ganhou em tão pouco tempo, além disso a música não conta com nenhum feat internacional.

A música está em quinto lugar, com promessa de subir ainda mais com o avanço dos dias. Com isso, nossa girl from Rio acaba de se tornar a primeira brasileira a conquistar essa colocação. Muito bem posicionada, viu, meu amor.

Espero ansiosa pelo lançamento do álbum, vem com tudo, gatona. Beijos!