Marketeira: Anitta vai lançar produto com logo de tatuagem no tororó

Cantora vai lançar novo produto com logo de tatuagem na larissinha e no tororó

Pai amado! São inúmeras as provas de que Dona Larissa é uma tremenda marketeira. A funkeira usou o hype das suas tatuagens no tororó e na larissinha para lançar um produto. A logo do produto em questão será a própria tatuagem, mas ainda não sabemos o que vem por aí.

“Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar… Falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na larissinha e a logo de dentro é a tattoo do tororó. Aguardem”, escreveu Anitta em comentário no Twitter.

Anitta contou em seu Twitter que suas tão comentadas tatuagens íntimas serão reveladas no seu próximo lançamento. 🫢🗣 pic.twitter.com/JZjmc3VZHy — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) May 30, 2022

O que será que vem por aí? Tô ansiosa para esse lançamento hein Dona Larissa, a senhora é destruidora mesmo! Já não bastava a CPI do Sertanejo? Berrooooo.