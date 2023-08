Anitta solteira? A cantora terminou com Simone e já foi jantar com James Rodríguez

A cantora curtiu um período com o ator de ‘365 Dias’ e chegou a estar no desfile de Dolce & Gabbana acompanhada do ator e já demonstrou interesse pelo recém contratado do São Paulo

As minhas fofoqueiras ficaram sedentas por informações sobre Anitta e Simone Sussina. Depois da passagem da cantora pela Semana de Moda em Paris ao lado do ator, onde ela chegou a tatuá-lo, a cantora declarou que está solteira. Mas muito mais interessante que isso é que de acordo com o Jornal Extra ela saiu para jantar com o novo contratado do São Paulo, James Rodríguez.

“Não estou namorando, estou solteira. Sempre fui”, disse ela ao Gshow.

Para que os dois resolveram colocar um fim na relação que já tinha caído no gosto dos fãs e do público que levava a vida da cantora como uma inspiração. Logo quando o São Paulo informou sobre a contratação do jogador, ela já tinha demonstrado interesse público em se relacionar com ele.

De acordo com a matéria do Extra, os dois saíram para jantar com amigos, mas nada impede os dois de terem uma recaída, uma vez que Anitta já se relacionou com o jogador.