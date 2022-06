Anitta dispara: “No caso de lula ou voldemort, não existe dúvidas que meu voto será no Lula”

Cantora disse em seu Twitter que em caso de embate no segundo turno entre os dois Luís Inácio tem seu voto

Anitta não tem medo de falar de política e nem das suas escolhas. A cantora contou que em um segundo turno não teria dúvidas de escolher Lula se caso o pré-candidato chegasse a confrontar Bolsonaro em um segundo turno. O cristal brasileiro ainda defende a democracia e a liberdade.

“Se realmente, conforme o dia D for chegando, o cenário for este de já haver um eleito no primeiro turno, no caso, Lula ou Voldemort, não existe dúvidas que meu voto será no Lula, porque eu ainda não to maluca. Mas se você é a favor da democracia e da liberdade é seu dever respeitar”, escreveu a poderosa.

Se realmente, conforme o dia D for chegando, o cenário for este de já haver um eleito no primeiro turno, no caso, lula ou voldemort, não existe dúvidas que meu voto será no Lula pq eu ainda não to maluca. Mas se você é a favor da democracia e da liberdade é seu dever respeitar — Anitta (@Anitta) June 28, 2022

Vale lembrar que a musa não fala mais o nome de Bolsonaro e se refere a ele como Voldemort, ser maligno em Harry Potter que tira a paz de todo mundo, nada muito diferente do que acontece por aqui. Aloca!