Anitta se pronuncia sobre o Grammy: “Não tô triste, tô muito feliz”

Cantora quebrou o silêncio após derrota na categoria de ‘Artista Revelação’

Anitta deu a cara a tapa nos stories do Instagram depois de uma cerimônia do Grammy pra lá de eletrizante. A musa apareceu para dar a sua opinião sincera sobre a sua derrota na premiação e não deixou de dizer que estava muito feliz com a indicação, mesmo não levando o prêmio para casa. Show de maturidade.

“Foi muito lindo. Algumas pessoas mandaram mensagem me consolando, gente, eu não tô triste, viu? Tô muito feliz. Resultado é mesmo uma coisa que a gente não consegue prever e tá tudo bem. O mais incrível era me ver lá, eu nem tava acreditando, eu tava naquele lugar”, disse a Girl From Rio.

A cantora ainda relembrou um prêmio brasileiro que perdeu na mesma categoria e disse que isso pode representar algo, afinal, sua carreira continua firme e forte.