Anitta questiona se Rodrigo Mussi é Bolsominion e já tem a resposta. Anitta não perde tempo e já mandou uma cantada em Rodrigo Mussi.

Anitta mostrou sua preferência por um brother que está confinado, e questionou o adm sobre a posição política dele.

Não é só você minha amiga que está elegendo seus preferidos dentro da casa do Big Brother Brasil. A cantora Anitta, que não perde tempo e manda a braba sem medo de ser feliz, já está rondando um certo participante deste BBB 22.

O eleito da “Girl From Rio” é ninguém menos que Rodrigo Mussi e convenhamos, realmente ele é um gato! O rapaz faz parte da “Pipoca” no BBB e esteve no centro do meme do dia, quando fez uma cara não muito convidativa para a Naiara Azevedo. Ou seja, já tem meu coração também!

Foto: Reprodução

Anitta bem esperta já foi lá no Twitter promover o flerte e perguntou para o administrador da conta de Mussi, se ele era bolsominion e que não teria problema se ele fosse um ex-apoiador do governo atual. A resposta a que a cantora queria ler e Rodrigo não é um bolsominion!

Mas o ship é sério pessoal, tanto que já tem até postagem no Instagram de Rodrigo Mussi shipando o casal! Anitta por sua vez escreveu: “Te aguardo na porta do Projac”.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

Vamos ver como Rodrigo Mussi se sairá ao longo desta temporada de Big Brother Brasil e se o interesse de Anitta vai aumentar! Só o tempo dirá! Beijos de luz!