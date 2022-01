Adriano Imperador reclama da qualidade do Hotel Grand Hyatt Rio

A prova de como uma tortinha de limão pode mudar toda a opinião do ex jogador sobre o hotel de luxo do Rio.

Adriano Imperador ficou bem bravo ao receber sua tortinha de limão que parecia ter sido mordida! Logo, indignado, para onde ele foi? Acertou quem respondeu as redes sociais. Afinal hoje em dia a gente prefere reclamar nas redes sociais porque treta é uma coisa que reverbera né minha gente?

Pois bem, aí que tudo começa… Adriano não gostou nada da tortinha e fotografou a guloseima e postou em seu storie. Mas não foi só isso, ele também reclamou: “Infelizmente estou decepcionado com a forma que fui tratado.” Ele ainda pediu desculpas aos seus seguidores!

Ele ainda relatou que ficou hospedado no hotel por um ano. Chique heim?

Logo depois postou novamente uma mensagem avisando os seguidores: “Gente foi um mal entendido, já resolvido com o Grand Hyatt. Obrigado pelo retorno, sempre me tratam muito bem”. Oi?

Mas como diriam os sábios, o buraco é mais embaixo e não é por uma tortinha de limão que a treta aconteceu… Adriano resolveu se hospedar no hotel que morou durante um ano, a diária mensal do Grand Hyatt custa em torno de 80 mil reais. Na ocasião ele e sua namorada brigaram e causaram um bafão dentro do local. Adriano foi embora, mas resolveu voltar para a suíte presidencial, mas esta já estava com hóspedes… ih…

Como diria uma amiga, babados e loucurinhas!