Anitta quebra óculos de fã no Rock In Rio Lisboa

Cantora foi fazer o charme de pegar um óculos do fã e acabou quebrando o acessório

Anitta foi um dos nomes presentes no line-up do Rock In Rio Lisboa neste domingo (26). A cantora não deixou a desejar e levou muito dela para o palco, levantando bandeira, beijando Murda e mandando um “fora Bolsonaro”. O cristal brasileiro chegou a fazer o charme de pegar um óculos do público, mas quebrou, eu berrei com o momento.

Anitta quebrando sem querer o óculo de um fã no Rock in Rio Lisboa.pic.twitter.com/JbABfHNTTx — PAN (@forumpandlr) June 26, 2022

Dona Larissa, pelo amor de Deus, quebrou o óculos do fã, vai ter que bancar ooutro da sua coleção com a Shein. Aloca! Eu bem que vi a sua cara de assustada quando o acessório quebrou, ainda bem que a senhora é sincerona e ainda devolveu para o telespectador.

RIP óculos do fã!