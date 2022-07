Show de Anitta no Rock in Rio Lisboa será exibido na televisão aberta de Portugal

Sucesso entre o público fez a televisão não ter outra escolha, a patroa vai estar na TV aberta no dia 03 de julho

Eu não canso de falar para vocês que Anitta é sim um furacão que saiu do Brasil e ganhou ainda mais força fora dele, com assédio internacional pela mídia. A apresentação do cristal brasileiro foi tão avassaladora que a televisão aberta portuguesa não teve outra escolha senão transmitir seu show completo.

"O concerto de que todos falam. A atuação estrondosa de Anitta no Rock in Rio Lisboa". pic.twitter.com/jc1pGM9dQb — PAN (@forumpandlr) July 1, 2022

“O concerto de que todos falam. A atuação estrondosa de Anitta no Rock in Rio Lisboa”, diz o comercial que traz o nome de Anitta para os telespectadores.

O show será transmitido dia 03 de julho e os portugueses que não estiveram no Rock In Rio Lisboa vão poder contar com a animação e memes de Anitta. Tudo pra mim!