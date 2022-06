Cantora ficou possessa ao ver que o Qatar, que sedia a Copa do Mundo, começou a espalhar outdoors anti LGBTQIA+ pelas cidades

Depois que Bruna Karla soltou o veneno no podcast de Karina Bacchi o mundo dos famosos não poderia ficar quieto diante de tanta asneira. Anitta se juntou ao time de influenciadores que repudiaram as crenças que não aceitam os LGBTQIA+ em suas religiões, repudiando-os e condenando-os ao fogo do inferno. Afe, me poupe! A poderosa ficou possessa ao saber que o Qatar, apís muçulmano, não vai tolerar nenhum tipo de manifestação ou militância gay durante o evento.

Se você realmente acha que Deus ia mandar você odiar ou repudiar o seu irmão (pq é assim que todos se chamam nas religiões né, irmãos, inclusive na minha. E tb pq na teoria somos todos filhos de Deus, logo, irmaos) então você precisa ir pra um cantinho do pensamento rapidinho e — Anitta (@Anitta) June 17, 2022

“Se você realmente acha que Deus ia mandar você odiar ou repudiar o seu irmão (porque é assim que todos se chamam nas religiões né, irmãos, inclusive na minha. E também porque na teoria somos todos filhos de Deus, logo, irmãos) então você precisa ir pra um cantinho do pensamento rapidinho e pensar… peraí… Deus quer amor ou quer coisa ruim?”, iniciou a cantora.

Tenho pavor dessa expressão "temer a Deus" … temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus pq se ele é bom? Então eu vou cumprir a bíblia pq eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que tão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu — Anitta (@Anitta) June 17, 2022

E não parou por aí, porque a funkeira mandou o recado muito bem dado e completo. “Tenho pavor dessa expressão “temer a Deus” … temer não é ter medo? Eu vou ter medo de Deus por que se ele é bom? Então eu vou cumprir a Bíblia porque eu tenho medo de Deus e do que pode acontecer comigo caso eu não siga essas regras que tão me falando aqui? Ou eu vou fazer o que eu acredito que seja o caminho do bem e do amor pq eu quero ser uma boa pessoa? Um ser humano bom comigo e com os outros? Eu hein, vaaaaai todo mundo se tratar desse extremismo. Por Deus eu tenho amor e respeito mesmo que medo eu tenho é de coisa ruim”, escreveu.

Gente… de uma vez por todas. Repudiar LGBTQ+, desejar a "cura ou morte", desejar o fim, a aniquilação de pessoas LGBTQ ou proibir pessoas LGBTQ+ de transitar num ambiente ou de serem eles mesmos NÃO É CULTURA. Não existe "respeite a cultura do outro" pq isso não é cultura. — Anitta (@Anitta) June 17, 2022

Não, não tenho paciência. Não existe religião, cultura ou bíblia que possa dizer pra um ser humano que Deus tá te pedindo pra repudiar os outros dessa maneira pic.twitter.com/yK93nvZqLk

“Repudiar LGBTQIA+, desejar a “cura ou morte”, desejar o fim, a aniquilação de pessoas LGBTQIA ou proibir pessoas LGBTQIA+ de transitar num ambiente ou de serem eles mesmos NÃO É CULTURA. Não existe “respeite a cultura do outro” porque isso não é cultura. Não me mande respeitar alguém que não respeita os outros. PONTO. Se você não me respeita, eu não te respeito de volta. E um beijooooo. Porque na minha religião e na minha cultura pode ter gay, travesti, trans, mulher com mulher…e aí, tá respeitando a minha? Então vai-te pro c*@#!”, finalizou a poderosa.