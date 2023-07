Anitta relembra primeiro show em São Paulo com cachê de R$300

A cantora esteve no ‘Que História é Essa Porchat’ e não deixou de lembrar de uma história hilária no começo da carreira

Todos nós sabemos que Anitta não nega o seu passado e sempre que possível ela traz histórias de lá para cá, no intuito de divertir o público. A musa esteve no programa do Porchat e lembrou de seu primeiro show em São Paulo com a Furacão 2000 e todos os perrengues que ela passou na viagem de van.

“Eu nunca tinha ido para São Paulo na minha vida. Surgiu uma oportunidade incrível para eu cantar no baile da Furacão 2000 em São Paulo. E eu tinha uma música só, né? ‘Eu Vou Ficar’. Ninguém conhecia minha música, mas eu estava indo. Entrei no palco com a minha música, ‘Eu Vou Ficar’. Quando eu chego e começo a cantar, o CD deu pau, estava riscado. Eu olhei pro DJ [tentando entender tudo]. E eu: ‘E gente, o CD… que coisa, galera”, contou ela.

Anitta ainda finaliza dizendo que a van foi parada pela polícia e que o motorista não tinha carteira para dirigir a van, precisando pedir carona na rodovia para voltar ao Rio com sua mãe passando mal.