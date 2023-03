Anitta procura astróloga para tomar decisão sobre o dia do seu aniversário

Cantora consultou a astróloga Virgínia Rodrigues para tomar a decisão do destino que comemorará o seu aniversário de 30 anos

Olha ela! Anitta não deixa de consultar os astros para ver as melhores opções para comemorar o seu aniversário de 30 anos. A cantora disse que consultou uma astróloga, como faz todo ano, para ela dizer o melhor lugar para comemorar a chegada dos 30. Anitta ainda disse que amou a indicação e que a festa será outro dia.

Eu não vou mentir que esse ano eu amei o lugar que a minha astróloga mandou eu passar o meu aniversário. Vocês sabem que todo ano eu faço isso, né? Eu peço para ela me falar qual é o lugar que eu tenho que passar meu níver. E, esse ano, eu amei! O meu aniversário é dia 30 de março, no dia 30 do 3, eu faço 30 anos. Então, nesse dia, eu passar no lugar que ela mandou. Então a festa vai ser outro dia. Eu estou empolgada para ser trintão”, afirmou ela.

Para o dia da festa, a poderosa contou que convidou Harmonia do Samba e Xanddy como atrações especiais para a festança. Passando para avisar aos meus amigos que eu tive que mudar a data da comemoração do meu aniversário. Se eu tinha te convidado e não te avisei, me responde aqui que eu te aviso tudo. Se eu não te convidei, talvez eu possa ter esquecido”, disse.