“Tive que escolher minha posição contra minha vontade”, dispara Anitta sobre política

Cantora diz que quis criar um ambiente seguro para a comunidade nessa eleição

Anitta chegou na política dando um ar de treta para tudo que andava meio morno. As disputas seguem acaloradas entre os candidatos e seus respectivos “fã clubes”. Em entrevista publicada no perfil “Bebabados” a cantora contou que teve que tomar seu posicionamento mesmo sem sua vontade, para que as coisas não se encaminhassem para eleição de Bolsonaro.

“Tive que escolher minha posição contra minha vontade, já falei, não sou petista. Conversei com Lula antes e disse: Nunca fui petista e nunca votei em você, se quiser apoio das mídias sociais eu vou apoiar”, disse a cantora.

“Expliquei a estratégia de marketing para virar, dá para abrir os olhos das pessoas, queria que fosse diferente, mas não dá para ser. A principal luta é manter um ambiente seguro para os LGBTQIA+ e as diversas religiões”, contou.