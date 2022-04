”A amizade de milhões”, brinca Anitta ao achar penetra de sua festa

Maria Oliveira estava sendo procurada por Anitta e passou longe de ser retirada da festa da cantora

Pode até ser penetra, desde que o santo bata com o da patroa. Anitta estava procurando uma penetra super animada em sua festa e acabou encontrando. Maria Oliveira, curtiu a festa de aniversário de Anitta em Las Vegas e ainda ganhou a amizade da cantora.

“Eu e a penetra saímos juntas hoje, é a amizade de milhões. A melhor penetra, vai dar curso de penetra agora”, diz Anitta ao lado de Maria.

Anitta encontra penetra de festa e as duas curtem LA juntas (Foto: Reprodução)

As duas saíram juntas para curtir a noite de Las Vegas, que não deve ser nada mal. A vibe das duas bateu e elas curtiram o final de semana juntas.

Maria é atleta do UFC e mora em LA, a gata já tem mais de 40 mil seguidores no Instagram e não deixa a peteca cair, aproveita as oportunidades e ainda ganha a amizade de Anitta. Tem coisa melhor? Queria eu.