Anitta, Pedro Scooby e Whindersson Nunes: O que eles estão fazendo para amenizar a tragédia do Rio Grande do Sul?

Amores, infelizmente, tenho certeza que todos vocês já ouviram falar sobre a tragédia que está acontecendo com nossos irmãos que moram no Rio Grande do Sul. Diante de todo o estrago, alguns dos maiores influenciadores do nosso país se solidarizaram com os sulistas e estão se movimentando para ajudá-los.

Em parceria com a CUFA [Central Única das Favelas], a cantora Anitta iniciou uma campanha através das suas redes sociais, neste domingo (05) para arrecadar mantimentos para as vítimas das enchentes.

“Gente, o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, está passando por uma das maiores catástrofes climáticas e precisa da nossa ajuda. Estou disponibilizando um dos meus caminhões para que, junto com a CUFA e com você que está assistindo esse vídeo, a gente possa ajudar as pessoas que foram vítimas desse desastre ambiental”, iniciou a cantora, que prosseguiu: “Quem está no Rio, pode doar material de limpeza, higiene pessoal, roupa, calçado, cobertores, alimentos não perecíveis, água mineral na sede da CUFA em Madureira no Rio e quem não estiver, é só acessar o link aqui na tela”.

Já o surfista e ex-BBB Pedro Scooby, decidiu ajudar as vítimas da tragédia de forma mais direta. Junto com os melhores pilotos de ondas gigantes e jet ski do RJ, Scooby partiu neste domingo (05), em direção ao Rio Grande do Sul, com o intuito de ajudar a resgatar as vítimas que ainda estão desaparecidas.

“A gente conseguiu juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, só pilotos brabos, pilotam barcos, jet skis, e estamos rumos ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de ajudar e acho que é o mínimo que a gente pode fazer… Rio Grande do Sul estamos chegando! Contem com a gente”, informou Pedro Scooby.

Quem também não ficou de fora dessas ações solidárias foi o humorista Whindersson Nunes, que utilizou os seus perfis nas redes sociais, que possui mais de 59 milhões de seguidores, para anunciar uma campanha de arrecadação, com o intuito de juntar juntos para ajudar as pessoas que estão desabrigadas devido a tragédia. Em seus stories, o humorista revelou já ter juntado R$ 1.029.307,31 em doações.

“A César o que é de César. E ao povo o que é do povo”, legendou Whindersson.