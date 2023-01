Anitta pára o Brasil com simulação de sexo oral para novo clipe

Yuri Meirelles teve o prazer de protagonizar a cena de sexo oral com Anitta

Tudo pela arte, né? E a patroa não está de brincadeira na sua nova fase com foco total no Brasil. Anitta foi parar nos assuntos mais comentados da web depois de simular sexo oral no modelo Yuri Meirelles para o seu novo clipe. A musa explicou que a música é sobre a pessoa perder a cabeça e fazer loucuras.

“A música fala sobre você perder a cabeça e é exatamente essa sensação que o clipe causa, você olha o clipe e pensa: ‘Onde a Anitta estava com a cabeça quando fez esse clipe?’. É esse o conceito”, disse a cantora.

A produção se preocupou com as imagens que vazaram da cantora na cena, e por isso ninguém da produção fez o uso de celulares, mas os moradores de Tijuquinha não deixaram de registrar o momento em um beco.

De acordo com as más línguas, Damy Santos, da produção, ainda usou as redes sociais para fazer o recrutamento de pessoas que gostariam de participar do clipe da cantora. O valor oferecido para mulheres e homens que participassem foi de R$650,00. Enquanto em outro anúncio foi oferecido o cachê de R$450,00.

Nas imagens podemos ver a poderosa do funk cheia de homens beeem apetitosos do seu lado. Aloca! Yuri, por exemplo, ganhou mais de mil seguidores em menos de 24h.