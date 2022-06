Anitta agradece Omulu e Orixás pela cura de Painitto

Pai da cantora foi diagnosticado com câncer no pulmão após um AVC e passou por cirurgia no domingo (05)

Ufa! Painitto segue intacto e pronto para curtir a vida, já respiro aliviada. Anitta surgiu ontem (07) nos stories para compartilhar com seus seguidores a notícia de que seu pai tinha sofrido um AVC e foi diagnosticado com câncer no pulmão, passando por uma cirurgia no domingo (05). A poderosa agradeceu a Deus, Omulu e os Orixás que concederam o milagre ao Painitto para que se recuperasse.

“Semana passada, de repente, meu pai teve um AVC, não entendi nada porque estava tudo bem com ele, ele se examina, cuida da saúde. Liguei para a Dra. Ludmila, minha rainha, slave médicos do Brasil. Ela examinou, ele estava bem mal do AVC e descobriram um câncer no pulmão e decidiu fazer a retirada”, disse Anitta.

Anitta apareceu nos stories e agradeceu as orações de todos e disse: “Meu pai está 100% curado”. 🙏🏻 pic.twitter.com/rVm8yFFGPO — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 7, 2022

O câncer do pai da cantora não estava em fase de metástase e a carioca agradeceu o milagre. “A cirurgia aconteceu no domingo à noite, por isso que eu não estava a fim de falar de nada, estava muito focada rezando muito. Deu tudo certo, curado 100%. Um milagre, obrigada Deus, Omulu, Orixás”, finalizou.

Anitta ainda não poupou esforços e conseguiu um vídeo do ídolo de Mauro, Lewis Hamilton mandou uma mensagem especial para o pai da cantora.

Lewis gravou um vídeo desejando melhoras para o pai da Anitta, o Mauro. ❤️🙏🏻



O painitto é muito fã do Hamilton e ficou muito emocionado.pic.twitter.com/4YjZyZ45iT — Jahmilton 👑 (@Jahmilton44) June 8, 2022