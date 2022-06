Anitta desmente selinho em segurança e Murda Beatz bota um cropped

“Parabéns para aqueles que que encontram parceiros com intenções puras”, escreveu o produtor nos stories do Instagram

A internet pipocou ontem (22) com boatos de que Anitta teria dado um selinho em um segurança no meio de uma performance do seu hit ‘Boys Don´t Cry’ em Ibiza. Além do boato que a cantora desmentiu, os internautas apontaram que o namorado da poderosa teria colocado um frase nos stories do Instagram que servia de indireta para Anitta. Será?

“Parabéns para aqueles que que encontram parceiros com intenções puras”, escreveu Murda Beatz. Indireta ou não acho que a frase escolhida coube bem para a ocasião, não?

“Eu não beijei o cara pelo amor de Deus. Primeiro que isso seria assédio e tenho namorado que não ia gostar. Alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente”, declarou a poderosa, desmentindo que teria beijado o rapaz.

Anitta, nunca te critiquei. Aloca! Mas me passa o contato desse segurança, por favor, amiga, tô necessitada dos serviços com urgência (risos).