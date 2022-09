Anitta apaga fotos com Murda Beatz

Rumores de término aumentam na internet

Anitta, pelo amor de Deus mulher, fala alguma coisa. Desde o começo dessa semana estamos curiosos para saber o que aconteceu com a girl from Rio diante do seu relacionamento com Murda Beatz. Depois de um tweet enigmático, a musa parou de seguir o produtor e ainda apagou as fotos com ele das redes sociais.

Os dois estavam juntos há três meses e Murda chegou a participar de alguns eventos ao lado da cantora, estando ao seu lado quando ela passou pela cirurgia de endometriose.

O tweet de Anitta ainda gera dúvidas, pois ela diz ter sido usada. Afe!