Denúncia na carreira: Anitta e Melody trocam farpas no Twitter

Fãs de Anitta denunciam plágio nas músicas de Melody e compositora oficial descobre a existência de ‘Assalto Perigoso’

Uma das tretas do mundo pop que eu mais amo e sempre terei total atenção é Anitta X Melody. As duas musas parecem cão e gato e já chegaram a tretar diversas vezes diante a carreira e músicas. Esse final de semana não foi diferente, quando Anitta invocou Melody ao falar de política, a loira apareceu para se defender com unhas e dentes.

“Não não meu amor… isso se chama falem bem ou falem mal mas falem de mim. Não vê a melody, vocês só falam mal dela, nada que ela faz é de fato sério e profissional… mas ela consegue um ótimo engajamento e se manter no mercado por criar tretas com meu nome brigando sozinha”, iniciou a poderosa.

“Parece uma ameaça né? Mas vamos lá…Colocar a minha carreira em briga política é falta de assunto. Tá nervosa porque organicamente é difícil chegar no topo né? Quem tem boca fala o que quer, mas o meu talento é maior que tudo isso. Feio mesmo é uma senhora de quase 40 anos colocar uma adolescente de 15 anos em discussão de cunho político pra engajar. Outro detalhe: tá tão grande lá fora, que tem tempo pra tá postando no Twitter sobre assuntos que não tem respaldo algum para comentar”, respondeu a cantora mirim.

E não parou por aí. A cantora ainda elencou várias “verdades”, dizendo que hoje ela está assim, mas na idade de Melody ela era uma mera desconhecida. A loira ainda escreveu que Anitta teria inveja da carreira de Melody.

A dona de diversos hits que usa a composição de outros artistas, como Ariana Grande, ainda contou que Anitta não dá oportunidade para outros artistas. “Faz de tudo para desmerecer meu tarbalho”.

Alguns seguidores de Anitta ainda denunciaram a música ‘Assalto Perigoso’ de Melody para a Republic Records, como plágio, jogando os mais de 40 milhões de streams na música. E não parou por aí, porque a compositora oficial da música respondeu o tweet com: “Agora espere”.