”Acreditem na ciência, valorizem os médicos do Brasil”, dispara Anitta

Cantora faz tweet para pedir que valorizem os profissionais da saúde do Brasil

Depois de passar por um susto, com Painitto sofrendo um AVC e descobrindo um câncer no pulmão, Anitta desabafa no seu Twitter e pede para que os brasileiros valorizem os profissionais da saúde. Além de cantora, ela opina em tudo que faz referência ao seu país. Como não amar?

“Acreditem na ciência, gente. Valorizem os médicos do nosso Brasil. Hoje eu vou rezar muito mas é por TODOS os profissionais da área de saúde. Que sejam valorizados. Eles e seus professores como sempre digo. Amém”, escreveu Anitta.

Anitta não desaponta, e não é de hoje, faz tempo que a cantora tem trabalhado questões sociais dentro da sua carreira e suas redes. A patroa não se perde no personagem!