Que feio Anitta, errou rude, errou muito

Girl from Rio desvaloriza o programa de Luciana Gimenez, o SuperPop

Sabe aquele ditado, quem fala demais dá bom dia ao cavalo? Pois é, Anitta caiu em contradição ao comentar em um post: “Querido, o destino da nossa nação foi entregue para um cara que batia papo no Superpop toda semana”, escreveu em um post sobre o presidente da Ucrânia ser um humorista.

Comentário de Anitta em publicação no Instagram (Foto: Reprodução)

Luciana, apresentadora do programa, não permaneceu calada e escreveu em tom amigável: “Para mudar o país só o diálogo resolve, então está mais do que convidada para ir ao Superpop falar com nossa audiência. Sei que você é a boa influência que precisamos para falar com a massa, Anitta”, completou a musa.

Primeiramente, quero deixar bem claro que eu não venho aqui para proteger quando falo daquele senhor que é o presidente da república de acordo com nossa Constituição. Para mim, ele nunca será meu presidente, nunca, eu disse e escrevo de novo N-U-N-C-A.

Anitta e sua mania de desqualificar as pessoas (Foto: Reprodução)

E outra, quem me conhece sabe o quanto eu respeito, tenho carinho e admiração pela Anitta, a melhor cantora da América Latina, uma mulher visionária e guerreira, mas ela errou. Ela tem que parar com essa mania de desqualificar as pessoas por conta desse narizinho em pé, e ela sabe que eu não estou mentindo. Não é dona Larissa?

Anitta não pode desqualificar a participação daquele senhor no programa de Luciana Gimenez. Superpop é um programa que abre espaço para todas as tribos há mais de 22 anos. Se tem uma coisa que não podemos falar é que não há liberdade dentro do programa.

A liberdade que faltava no país foi encontrada e abraçada pelo programa como uma valorização da nossa cultura. Seja para cultura do lixo, piada pronta, funk, gays, travestis e diversas outras tribos. Quem é Larissa para desqualificar e fazer essa comparação de baixo nível?

Anitta pare! Pare de desqualificar as coisas que você não gosta e não faz mais. Não sei se você lembra mas você participou de vários momentos do TV Fama, nós sabemos disso. Você já exigiu a participação no programa, pode perguntar para outros repórteres que você não conversa mais. Nós sabemos de tudo.

Anitta já exigiu participação no TV Fama (Foto: Reprodução)

Outro detalhe. E o programa Furacão 2000 na Band, Larissa? Todo final de semana você era repórter por um dia, chegava a ser irritante você com aquela vozinha de gralha rachada que você tinha. Sem contar aquela participação inesquecível onde você era maltratada no Caldeirão do Huck.

Ou seja, Anitta, temos sim momentos de começo, não importa o programa, o importante é estar mostrando o nosso talento, e a partir do momento que você desqualifica um programa como o Superpop, você está se desqualificando.

Você não precisa disso, você é consagrada mundialmente, não precisa diminuir as pessoas. Se enxerga querida, e bom carnaval.

Obs: Sua participação no Jimmy Fallon foi PERFEITA, maravilhosa e impecável. Beijinhos, querida.