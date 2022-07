Anitta recebe alta de hospital: “Livre da etapa mais difícil”

Cantora apareceu no Instagram ontem (25) para comemorar a alta do hospital onde passou pelo procedimento cirúrgico contra endometriose

Estávamos preocupados com o estado de Anitta, depois que a musa contou que a recuperação estava difícil, mas ainda ontem (25) a cantora apareceu para acalentar nosso coração. A nossa girl from Rio recebeu alta do hospital e disse que está “livre da etapa mais difícil” da doença.

“Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia”, escreveu no Instagram.

Vale lembrar que a gata ainda não voltará para os palcos, porque está em etapa de pós-operatório, sendo necessário repousar. Anitta ainda agradece a equipe de médicos e enfermeiros que cuidou dela nesse período.

“Já já eu volto com tudo lutando pra que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito à esse filme de terror que é a endometriose e que principalmente sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer”, afirmou a cantora.