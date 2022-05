Anitta tem aulas de gírias brasileiras com L7NNON

Cantora disse que não sabia o que significava a gíria “ainda” e chegou a compartilhar conversa com L7NNON

Ela é internacional, ela. Faz tempo que Anitta não está por dentro das gírias brasileiras, a gata alcançou um patamar que não consegue acompanhar tudo, resta aos amigos explicar o que tem rolado nas redes. A cantora publicou ontem um print de uma conversa com L7NNON em que tira dúvida sobre a gíria “ainda”.

Vocês usam essa gíria “ainda”?? pic.twitter.com/cOmwLwPRNv — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) May 6, 2022

No print, conseguimos ver Anitta perguntando: “Ainda o que?”, L7NNON responde que é gíria e que quer dizer “óbvio”. Olha, eu não vou negar para vocês que essa é nova até para mim, não sabia da aplicação em uma frase da gíria. Aloca.

Nossa girl from Rio ainda pergunta se essa é a gíria do momento no Brasil e pede dicas para as novas gírias usadas, antenada que é, ela não pode ficar de fora, né?