Versions of Me: Álbum de Anitta terá música com Khalid

Cantora teve que se segurar para não chorar na frente do cantor no dia da gravação

A maior do Brasil também tem seus ídolos, viu? Anitta revelou que Khalid estará no seu novo álbum ‘Versions of Me’. A faixa se chama ‘Ur Baby’ e a cantora disse que teve que segurar o choro no estúdio de emoção.

Essa eu não escrevi. Eu recebi pelo meu manager e me APAIXONEI de primeira. No dia da gravação me segurei pra não chorar na frente do Khalid pq era meu sonho ter ele para essa música. — Anitta (@Anitta) April 6, 2022

Faixa 10 do novo álbum de Anitta será embarcada por uma romântica e nada dançante, uma vibe meio R&B, de acordo com a própria cantora que revelou um pouco do que vem por aí em seu Twitter.

A música com o Khalid se chama "Ur Baby" . É uma música romântica. Não é dançante. É uma vibe meio R&B (não muito mas meio vibe dele assim, sabe). Pra ouvir quando a gente tá apaixonado e pensando em alguém. A música é a faixa 10 do álbum — Anitta (@Anitta) April 6, 2022

Desde ontem a cantora tem postado vários spoilers com as metas batidas pelos seus fãs no pré-save do seu novo trabalho que vai ser lançado dia 12 de abril. A faixa com Khalid ganhou alguns vídeos postados pela cantora no estúdio, mas tudo sem som.

Ok guys.. that’s insane you guys are going so fast with the pre save. We already reached more than 30k pre saves in less than 3 hours. Jesus. Next time I’ll put a bigger goal before I promise the spoilers. Ahahahha But well I gave my word so here we go. This is @tydollasign pic.twitter.com/5Bx1MGWD6e — Anitta (@Anitta) April 7, 2022

Versions of Me é o antigo Girl From Rio, lembram? O babado é que com o novo sucesso de ‘Envolver’ vários ajustes foram feitos pela gravadora e a própria artista, até seu fechamento.

Vem aí a maior de todas. Ansiosa por esse momento.