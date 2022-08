Anitta joga videogame com o uc: “Virei o Picasso do uc”

Cantora compartilhou nos stories que passou por uma exame no @nus

Dona Larissa, dona Larissa, a senhora cuida bem desse tororó, porque isso rende um dinheiro e movimenta uma indústria de milhões. Ontem (15) a cantora publicou nos stories que estava passando por um exame no @anus e chegou a mostrar os exercícios de contração e relaxamento da região. Aloca!

fascinado pela @Anitta jogando vídeo game com o cu pic.twitter.com/OnLgox5Nyc — La MaMi (@adamesteves) August 15, 2022

“Jogando videogame com o uc, é um negócio que ela colocou no meu polêmico e ele está relaxado agora, se eu trancar…”, iniciou

A médica explica que tudo depende da contração do uc que tem que fazer o desenho como no aparelho. “Tenho que fazer esse desenho igual com as trancadas do uc, pois eu virei um Picasso do uc, depois eu vou tentar escrever meu nome com o uc”, brincou Anitta.