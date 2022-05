”Todo hater é fã querendo atenção”, dispara Anitta

Cantora não recomenda ficar stalkeando e procurando os comentários de pessoas ruins

É preciso uma boa história para nascer uma estrela, o que o brasileiro mais tem são boas histórias, não é mesmo? Anitta já passou por muita coisa para se tornar a mulher madura que é hoje em dia. Em entrevista para a Vogue, ela conta que não aconselha ficar stalkeando a própria carreira.

“Não sou uma stalker de mim mesma, não. E não recomendo. Já lidei mal com o ódio alheio. Hoje, penso que, no fundo, todo hater é fã pedindo atenção”, disse a girl from Rio.

Precisou de muito tempo para Anitta começar a lidar com os haters de uma forma diferente, porque antes ela queria rebater tudo e provar sua versão da história, ou do boato.

Hoje, ela entende que todo hater é fã querendo atenção, igual ex-namorado. Aloca, mas quem não é fã de Anitta? Amor, a musa é o cristal brasileiro, não tem jeito não.